Большунов отреагировал на выигрыш Непомнящим 90 тыс. рублей в «ЧГК» за вопрос о нём

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов отреагировал на то, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл 90 тыс. рублей в игре «Что? Где? Когда?» за вопрос о нём.

«Вопросы бывают разные», — написал Большунов в своём «инстаграме», комментируя соответствующий эпизод передачи.

5 декабря в игре участвовал вопрос Непомнящего о Большунове. Знатокам нужно было сказать, что установлено в задней открытой двери микроавтобуса, который едет на тренировке впереди спортсмена, помогая тому отрабатывать лыжный ход. Знатоки сначала предположили, что это «мощная аэродинамическая установка, которая дует на него, когда он едет». Затем изменили ответ – «снеговая машина, которая делает ему дорожку». Правильный ответ известен всем любителям лыжных гонок: зеркало, глядя на отражение в котором Александр корректирует свою технику.

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