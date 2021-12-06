«Спорно». Тренер сборной России объяснил, почему Устюгов пропустит «разделку» в Давосе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему лыжник национальной команды Сергей Устюгов будет вынужден пропустить гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), который состоится в ближайшие выходные.

«На тренерском совете, ещё в Руке, было принято такое решение: одного спортсмена меняют точно и смотрят ещё на четырёх человек: Мальцева, Устюгова, Червоткина и Якимушкина. И того из этой четвёрки, кто не попадает в топ-15, тоже меняют. Это настолько спорное решение… Но уж если мы его приняли, то должны ему следовать.

Другой вопрос, насколько оно верное и правильное, ведь Устюгов идёт третьим в общем зачёте КМ. И менять его на другого спортсмена? Мало ли что могло у него случиться на гонке здесь, из-за чего он не смог доехать. В эстафете он доказал, что находится в неплохой форме, смог навязать борьбу Клебо на финише. Сергей в порядке», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

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