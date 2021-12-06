Непряева опубликовала фото после победной эстафеты, Драчёв и Губерниев отреагировали
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Российская лыжница Наталья Непряева разместила пост в своём «инстаграме» после победы в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Наталья опубликовала фото после финиша, а также добавила радостный эмодзи, флаг России и изображение медалей.
На пост Непряевой отреагировали бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Драчёв в комментарии написал: «Поздравляю, молодцы, девочки». Губерниев добавил: «Гордость».
Фото: «Инстаграм» Натальи Непряевой
Второе место в эстафете заняли шведки, третьими стали норвежки. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место.
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