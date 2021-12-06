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Сергей Устюгов — о борьбе с Клебо: я не поверил в себя

Сергей Устюгов — о борьбе с Клебо: я не поверил в себя
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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал собственное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Там российская команда заняла второе место, уступив Норвегии. Устюгов до последнего боролся за золото с лидером норвежцев Йоханнесом Клебо.

«Клебо — это лучший финишёр мира. Ну, не считая классического спринта. Клебо всё контролировал. Это же Клебо! Всех на финише разматывает. Может быть, он просто хотел немного пустить пыль в глаза и показать острую борьбу?

Честно? Я просто не поверил в себя. Если Клебо поддался — окей. А если же нет, то мне на 100 процентов не хватило веры в себя. Потому что финиши в последнее время я проигрываю. А тут как-то получилось...» — цитирует Устюгова «Спорт-экспресс».

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