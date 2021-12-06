Юрий Бородавко: то, что пережил Александр Большунов, дорогого стоит

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии лидера мужской национальной команды Александра Большунова. В межсезонье Большунов перенёс операцию на челюсти.

«О проблемах Большунова говорили ещё в августе. Это было воспринято не на должном уровне. Думали, что можно локально залечить, но, к сожалению, не получилось. И в итоге это вылилось в такие большие проблемы. То, что он пережил, — это дорогого стоит. Думаю, он многое переосмыслил и в будущем такое не повторится.

Александр пошёл по пути большого объёма, то есть натренировал колоссальное количество километров. На фоне этого было очень трудно начинать скоростную работу. Постепенно стал набирать форму. Когда мы на тренировках увидели, что он уже справляется с определённой нагрузкой по скорости, то приняли решение стартовать на Кубке мира», — рассказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.