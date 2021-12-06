Шведская лыжница Калла не поедет на этап КМ в Давос и будет тренироваться дома

Шведская лыжница Шарлотт Калла по решению тренеров не была включена в состав сборной на этап Кубка мира в Давосе (Швейцария). Спортсменка останется в Швеции и будет готовиться к дальнейшим этапам дома.



На этапе Кубка мира в Лиллехаммере она впервые за 15 лет не попала в команду на эстафету.



«Мы создали план подготовки, который подразумевает тренировку дома в течение следующих 10 дней. Шарлотт находилась в отличной форме ранее осенью и в начале зимы. Мы знаем, на что она способна. Мы также понимаем, какое удовольствие доставляет успешная конкуренция на трассе. Поэтому мы верим, что она дома сможет перегрузиться и станет сильнее», — цитирует тренера шведской сборной Магнуса Ингессона издание SVT.

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