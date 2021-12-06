Йохауг: сейчас я не нахожусь в оптимальной форме, но довольна этим

Норвежская лыжница Терезе Йохауг после эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) призналась, что находится не в оптимальной форме. Гонку выиграла сборная России, Швеция стала второй, а Норвегия — третьей.



«Я пока что не достигла оптимальной формы. Приоритет отдавала работе в высокогорье этой осенью. Такой работы было больше, чем высокоинтенсивных сессий. Также я не смогла часто ездить на отдых в горы, чтобы кататься там на лыжах в удовольствие. Обычно там я тоже набираю форму.



Хочется быть в оптимальной форме, но в определённой степени я довольна, что ещё не набрала её. Я надеюсь, что топ-форма у меня появится к Олимпийским играм. Я знаю, как нужно набирать её», — цитирует Йохауг VG.

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