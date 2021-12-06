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Йоханнес Клебо: впереди четыре недели в Альпах. Как думаете, достаточно чемоданов взял?

Йоханнес Клебо: впереди четыре недели в Альпах. Как думаете, достаточно чемоданов взял?
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал забавный пост в «Инстаграме» в связи с отлётом в Давос (Швейцария) на третий этап Кубка мира, который пройдёт с 11 по 12 декабря.

«К взлёту готов! Впереди четыре недели в Альпах. Как думаете, достаточно чемоданов взял?» — прокомментировал фото Клебо.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Ранее Клебо заявлял, что после Давоса поедет на высоту и, возможно, пробудет там вплоть до начала Олимпийских игр. Олимпиада пройдёт с 4 по 22 февраля.

25-летний Клебо является лидером общего зачёта Кубка мира — 2021/2022. В его активе серебро и золото в спринтерских гонках. Ранее на этапе КМ в Лиллехаммере Йоханнес принёс победу Норвегии в эстафете, опередив на финише россиянина Сергея Устюгова.

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