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Лыжные гонки, 3-й этап Кубка мира-2021/2022, Давос, расписание трансляций

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
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С 11 по 12 декабря в Давосе (Швейцария) пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание трансляций.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание трансляций
11 декабря
14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.
16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины (Eurosport 2).

12 декабря
13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины (Eurosport 2).
16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.

У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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