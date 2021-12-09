Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

С 11 по 12 декабря в Давосе (Швейцария) пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание трансляций.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание трансляций

11 декабря

14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.

16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины (Eurosport 2).



12 декабря

13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины (Eurosport 2).

16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.



В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.



У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.