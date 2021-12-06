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Женскую эстафету, которую выиграла Россия, посмотрели 1,14 млн жителей Швеции

Женскую эстафету, которую выиграла Россия, посмотрели 1,14 млн жителей Швеции
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Женскую эстафету на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия) посмотрели 1 140 000 зрителей, сообщает издание Langd.se. Отмечается, что данный показатель стал третьим в 2021 году для Швеции по количеству просмотров спортивных трансляций.

Напомним, гонку выиграла команда России (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова). Второе место в эстафете заняли шведки, третьими стали норвежки.

20-летняя Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете на Кубке мира с 2004 года. При этом норвежки впервые стали не первыми в эстафете с 2009 года.

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