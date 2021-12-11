Лыжные гонки: когда начнётся спринт в Давосе, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 11 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) мужчины и женщины пробегут спринт свободным стилем. Начало квалификации запланировано на 14:00 мск. Финальные забеги стартуют в 16:15. Их в прямом эфире покажет Eurosport 2.
В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.
У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Второе место занимает норвежская лыжница Терезе Йохауг, третье — шведка Майя Дальквист. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.
12 декабря в Давосе пройдут «разделки» свободным стилем.
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