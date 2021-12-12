Лыжные гонки: когда начнётся мужская «разделка» в Давосе, по какому каналу смотреть
Поделиться
Сегодня, 12 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Начало запланировано на 13:40 мск. «Разделку» в прямом эфире покажет Eurosport 2.
В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Сергей Устюгов, третьим идёт его соотечественник Александр Большунов.
У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Второе место занимает её соотечественница Майя Дальквист. Третьей идёт представительница США Рози Бреннен. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на восьмой позиции.
В 16:00 начнётся индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем у женщин.
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
10:42
-
10:29
-
10:12
-
10:00
-
09:37
-
09:18
-
01:40
-
00:52
-
00:02
- 11 декабря 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:33
-
22:56
-
22:45
-
21:04
-
20:38
-
20:27
-
20:07
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:08
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:52
-
18:41
-
18:31
-
18:24
-
18:24
-
18:24
Партнерский контент