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Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022, Давос, мужчины, «разделка»: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Лыжные гонки: когда начнётся мужская «разделка» в Давосе, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 12 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Начало запланировано на 13:40 мск. «Разделку» в прямом эфире покажет Eurosport 2.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Сергей Устюгов, третьим идёт его соотечественник Александр Большунов.

У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Второе место занимает её соотечественница Майя Дальквист. Третьей идёт представительница США Рози Бреннен. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на восьмой позиции.

В 16:00 начнётся индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем у женщин.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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