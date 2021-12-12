Лыжные гонки: когда начнётся мужская «разделка» в Давосе, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Начало запланировано на 13:40 мск. «Разделку» в прямом эфире покажет Eurosport 2.



В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Сергей Устюгов, третьим идёт его соотечественник Александр Большунов.



У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Второе место занимает её соотечественница Майя Дальквист. Третьей идёт представительница США Рози Бреннен. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на восьмой позиции.



В 16:00 начнётся индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем у женщин.