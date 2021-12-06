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Шведка Линн Сван перенесла новую операцию

Шведка Линн Сван перенесла новую операцию
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Шведская лыжница Линн Сван перенесла новую операцию на плече, об этом она сообщила в своём «инстаграме».

«Во второй раз на операционном столе, но в этот раз операция была намного проще, чем в прошлый. Реабилитация идёт полным ходом, у нас есть цель до конца года», — написала Сван.

Публикация доступна в «инстаграме» Линн Сван.

В комментариях Сван поддержали соотечественницы – Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, а также олимпийский комитет Швеции.

Напомним, Сван получила травму из-за жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в сезоне-2020/2021. Позднее она объявила, что не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), так как не успеет восстановиться к старту соревнований.

21-летняя Сван – обладательница «Малого хрустального глобуса» по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира.

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