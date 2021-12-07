Фрида Карлссон подвела итоги старта олимпийского сезона. Она дважды победила Терезе Йохауг
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Шведская лыжница Фрида Карлссон оценила свой старт в олимпийском сезоне – 2021/2022 на Кубке мира.
По итогам дух этапов Карлссон уверенно лидирует в общем зачёте КМ, опережая норвежку Терезе Йохауг на 65 очков. Шведка одержала две победы в индивидуальных гонках на 10 км, опередив Йохауг, а также стала второй в гонке преследования, тогда выиграла Терезе.
«Олимпийский сезон уже начался захватывающе. Думаю и надеюсь, что он продолжится в том же духе. Это приятно. Я стабильна, я следую своему плану в гонках, я уверена в том, что делаю. Я всегда хотела бороться за победу, теперь у меня это получается. Теперь соревноваться божественно круто. Я всегда хотела быть на вершине и верила в себя», — приводит слова Карлссон VG.
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