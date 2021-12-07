Норвежский тренер высказался о соперничестве Йохауг с Карлссон на старте сезона

Тренер сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен высказался о борьбе подопечной Терезе Йохауг с шведской лыжницей Фридой Карлссон на старте олимпийского сезона – 2021/2022.

«Терезе провела хорошую гонку здесь, в Лиллехаммере, но мы ещё раз убедились, что Карлссон – крепкий орешек, её трудно будет победить. Забавно, что они по очереди дежурят на первом месте. Это полезно для нас и спорта. Я надеюсь и, в то же время, боюсь, что эта зима будет захватывающей», — приводит слова Иверсена VG.

На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) Карлссон опередила Йохауг на 0,3 секунды в коньковой «разделке» на 10 км. Третье место заняла американка Рози Бреннен. На старте сезона в Руке (Финляндия) Фрида также заняла первое место в классической «разделке», Терезе в той гонке была второй.