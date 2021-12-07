Вероника Степанова: цветы получила, призовой сыр вернула
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20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Спортсменка сфотографировалась с букетом роз, который ей подарили после победы национальной команды в эстафете на этапе Кубке мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«Цветы получила, призовой сыр на его историческую родину вернула, прошлые выходные отправила в накопитель памяти, готовлюсь бежать дальше», — написала Степанова, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вероники Степановой.
«Болел… Орал, разбудил соседей… Это было что-то», — написал один из подписчиков в комментариях.
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