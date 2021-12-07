Личный тренер Вероники Степановой назвал её главное достоинство

Пётр Яковлев, личный тренер 20-летней лыжницы сборной России Вероники Степановой, назвал главное достоинство подопечной. В минувшие выходные Степанова в составе национальной команды одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Она не боится брать на себя ответственность за команду. Степанова любит борьбу на лыжне. Повторюсь, когда она идёт на лыжне, то никогда не уступит. Вероника умеет терпеть, преодолевать физическую усталость и бежать, несмотря на боль. Я считаю, что это её главное достоинство — уже дышать нечем, а она бежит и борется.

Ещё одним важнейшим её достоинством является трудолюбие. Она влюблена в лыжи, и мыслей расстаться с ними у неё никогда не было. Вероника начала заниматься, когда училась во втором классе, и сразу стало понятно, что это одарённый ребенок. На мой вопрос тогда, зачем пришла в спорт, она ответила, что хочет стать чемпионкой мира. Причём сказала жёстко, у других юных спортсменок я такой решимости в голосе никогда не слышал ранее», — приводит слова Яковлева ТАСС.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.