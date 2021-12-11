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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 3-й этап, Давос, мужчины, общий зачёт, 11 декабря

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Сергей Устюгов обошёл Александра Большунова
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший спринт на этапе Кубка мира в Давосе, сохранил лидерство в общем зачёте. Россиянин Сергей Устюгов, завоевавший серебро, поднялся на второе место, обойдя соотечественника Александра Большунова.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 396.
2. Сергей Устюгов (Россия) – 255.
3. Александр Большунов (Россия) – 245.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241.
5. Ришар Жуве (Франция) — 210.
6. Александр Терентьев (Россия) – 197.
7. Алексей Червоткин (Россия) – 174.
8. Михал Новак (Чехия) — 141.
9. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 129.
10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 125...
12. Иван Якимушкин (Россия) – 122.
14. Артём Мальцев (Россия) — 111...
16. Илья Семиков (Россия) — 100...
26. Глеб Ретивых (Россия) — 63...
38. Денис Спицов (Россия) — 32...
42. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
91. Александр Бессмертных (Россия) — 2.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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