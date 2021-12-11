Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Сергей Устюгов обошёл Александра Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший спринт на этапе Кубка мира в Давосе, сохранил лидерство в общем зачёте. Россиянин Сергей Устюгов, завоевавший серебро, поднялся на второе место, обойдя соотечественника Александра Большунова.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 396.

2. Сергей Устюгов (Россия) – 255.

3. Александр Большунов (Россия) – 245.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241.

5. Ришар Жуве (Франция) — 210.

6. Александр Терентьев (Россия) – 197.

7. Алексей Червоткин (Россия) – 174.

8. Михал Новак (Чехия) — 141.

9. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 129.

10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 125...

12. Иван Якимушкин (Россия) – 122.

14. Артём Мальцев (Россия) — 111...

16. Илья Семиков (Россия) — 100...

26. Глеб Ретивых (Россия) — 63...

38. Денис Спицов (Россия) — 32...

42. Андрей Ларьков (Россия) — 31...

91. Александр Бессмертных (Россия) — 2.