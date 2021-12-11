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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 3-й этап, Давос, мужчины, зачёт Кубка наций, 11 декабря

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России
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Сборная Норвегии сохранила лидерство в зачёте Кубка наций по лыжным гонкам после победы Йоханнеса Хёсфлота Клебо в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Норвегия увеличила отрыв от идущей второй России. Перед спринтом разрыв составлял 94 очка, теперь он вырос до 177 баллов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины
1. Норвегия — 1230 очков.
2. Россия — 1053.
3. Франция — 450.
4. Финляндия — 329.
5. Швеция — 303.
6. Италия — 247.
7. США — 243.
8. Германия — 209.
9. Швейцария — 202.
10. Чехия — 165.

Россиянин Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Бронза досталась представителю Франции Ришару Жуве. Этап в Давосе завершится завтра, 12 декабря.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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