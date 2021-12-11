Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России

Сборная Норвегии сохранила лидерство в зачёте Кубка наций по лыжным гонкам после победы Йоханнеса Хёсфлота Клебо в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Норвегия увеличила отрыв от идущей второй России. Перед спринтом разрыв составлял 94 очка, теперь он вырос до 177 баллов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 1230 очков.

2. Россия — 1053.

3. Франция — 450.

4. Финляндия — 329.

5. Швеция — 303.

6. Италия — 247.

7. США — 243.

8. Германия — 209.

9. Швейцария — 202.

10. Чехия — 165.

Россиянин Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Бронза досталась представителю Франции Ришару Жуве. Этап в Давосе завершится завтра, 12 декабря.