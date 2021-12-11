Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 3-й этап, Давос, женщины, общий зачёт, 11 декабря

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Наталья Непряева опустилась на 8-ю строчку
Комментарии

Шведская лыжница Фрида Карлссон сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта в Давосе. Её соотечественница Майя Дальквист поднялась на вторую строчку. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, опустилась на восьмую позицию.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 340.
2. Майя Дальквист (Швеция) – 332.
3. Рози Бреннен (США) – 278.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 275.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 194.
6. Джессика Диггинс (США) — 187.
7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 184.
8. Наталья Непряева (Россия) – 183.
9. Анамария Лампич (Словения) — 156.
10. Эбба Андерссон (Швеция) — 146...
17. Юлия Ступак (Россия) – 115...
19. Татьяна Сорина (Россия) — 103...
35. Вероника Степанова (Россия) — 39...
42. Лилия Васильева (Россия) – 27.
43. Анастасия Рыгалина (Россия) – 26…
54. Мария Истомина (Россия) – 15.
55. Анастасия Фалеева (Россия) – 15...
60. Яна Кирпиченко (Россия) – 12...
68. Христина Мацокина (Россия) — 7.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
Новость по теме
Юлия Ступак рассказала о своей ошибке в спринте на этапе Кубка мира в Давосе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021