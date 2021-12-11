Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Наталья Непряева опустилась на 8-ю строчку

Шведская лыжница Фрида Карлссон сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта в Давосе. Её соотечественница Майя Дальквист поднялась на вторую строчку. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, опустилась на восьмую позицию.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 340.

2. Майя Дальквист (Швеция) – 332.

3. Рози Бреннен (США) – 278.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 275.

5. Надине Фендрих (Швейцария) — 194.

6. Джессика Диггинс (США) — 187.

7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 184.

8. Наталья Непряева (Россия) – 183.

9. Анамария Лампич (Словения) — 156.

10. Эбба Андерссон (Швеция) — 146...

17. Юлия Ступак (Россия) – 115...

19. Татьяна Сорина (Россия) — 103...

35. Вероника Степанова (Россия) — 39...

42. Лилия Васильева (Россия) – 27.

43. Анастасия Рыгалина (Россия) – 26…

54. Мария Истомина (Россия) – 15.

55. Анастасия Фалеева (Россия) – 15...

60. Яна Кирпиченко (Россия) – 12...

68. Христина Мацокина (Россия) — 7.