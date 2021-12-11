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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 3-й этап, Давос, женщины, зачёт спринтов

Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: россиянок нет в топ-10, лидер — Дальквист
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Шведская лыжница Майя Дальквист укрепила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира после победы в гонке в Давосе. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, занимает 11-ю строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 332.
2. Надине Фендрих (Швейцария) — 156.
3. Анамария Лампич (Словения) — 142.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 137.
5. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 129.
6. Джессика Диггинс (США) — 125.
7. Рози Бреннан (США) — 121.
8. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 96.
9. Эмма Рибом (Швеция) — 95.
10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 76.
11. Наталья Непряева (Россия) – 75...
18. Юлия Ступак (Россия) – 52...
32. Татьяна Сорина (Россия) — 14...
41. Анастасия Фалеева (Россия) – 7.
42. Христина Мацокина (Россия) — 7.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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