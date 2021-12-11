Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: россиянок нет в топ-10, лидер — Дальквист

Шведская лыжница Майя Дальквист укрепила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира после победы в гонке в Давосе. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, занимает 11-ю строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 332.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — 156.

3. Анамария Лампич (Словения) — 142.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 137.

5. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 129.

6. Джессика Диггинс (США) — 125.

7. Рози Бреннан (США) — 121.

8. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 96.

9. Эмма Рибом (Швеция) — 95.

10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 76.

11. Наталья Непряева (Россия) – 75...

18. Юлия Ступак (Россия) – 52...

32. Татьяна Сорина (Россия) — 14...

41. Анастасия Фалеева (Россия) – 7.

42. Христина Мацокина (Россия) — 7.