Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — четвёртая

Женская сборная Швеции сохранила лидерство в зачёте Кубка наций по лыжным гонкам после спринта свободным стилем в Давосе (Швейцария). Команда России располагается на четвёртой позиции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 1252.

2. Норвегия — 914.

3. США — 590.

4. Россия — 560.

5. Финляндия — 471.

6. Германия — 341.

7. Швейцария — 224.

8. Словения — 204.

9. Италия — 184.

10. Чехия — 101.

Победительницей спринта в Давосе стала шведская лыжница Майя Дальквист, россиянки пробиться в финал не смогли.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) — 2.43,89

2. Надине Фендрих (Швейцария) — +0,34

3. Анамария Лампич (Словения) — +0,74.

Завтра, 12 декабря, третий этап Кубка мира завершится «разделками» свободным стилем.