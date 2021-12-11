Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — четвёртая

Женская сборная Швеции сохранила лидерство в зачёте Кубка наций по лыжным гонкам после спринта свободным стилем в Давосе (Швейцария). Команда России располагается на четвёртой позиции.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 1252.
2. Норвегия — 914.
3. США — 590.
4. Россия — 560.
5. Финляндия — 471.
6. Германия — 341.
7. Швейцария — 224.
8. Словения — 204.
9. Италия — 184.
10. Чехия — 101.
Победительницей спринта в Давосе стала шведская лыжница Майя Дальквист, россиянки пробиться в финал не смогли.
Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) — 2.43,89
2. Надине Фендрих (Швейцария) — +0,34
3. Анамария Лампич (Словения) — +0,74.
Завтра, 12 декабря, третий этап Кубка мира завершится «разделками» свободным стилем.
- 11 декабря 2021
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