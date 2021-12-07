Степанова: Йохауг опять что-то доказывает. Когда уже уйдёт? Шучу, мы сами её подвинем

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала решение норвежки Терезе Йохауг не сниматься с гонки на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), несмотря на то, что так поступили все её соотечественники из мужской национальной команды.

«Ох. Йохауг вновь и вновь кому-то что-то доказывает. Когда уже уйдёт? Да шучу. Не надо. Мы её сами отодвинем. А ребята где-то струсили, а где-то поберегли себя. Потеряли очки в Кубке мира. Ну, их проблемы», — приводит слова Вероники Степановой «Спорт-экспресс».

Также Вероника Степанова рассказала об общении с Терезе Йохауг на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Россиянке удалось удивить норвежку.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.