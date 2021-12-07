Кто из российских лыжников отобрался на Олимпийские игры-2022: рейтинг и очки

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает разобраться, кто из российских лыжников по состоянию на настоящий момент отобрался на Игры.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов освобождён от отбора на Олимпиаду. Также она объявила, что в состав попадёт Александр Терентьев, выигравший спринт классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Для остальных критерий отбора — попадание в топ-3 в какой-либо гонке Кубка мира. Этот критерий выполнил Алексей Червоткин в Руке. Другие лыжники пока не отобрались на Олимпиаду и набирают очки по внутренней системе, принятой в ФЛГР

У женщин критерий отбора — попадание в топ-6 в какой-либо гонке Кубка мира. Этот критерий выполнила Наталья Непряева в Лиллехаммере (Норвегия). Другие лыжницы пока не отобрались на Олимпиаду и набирают очки по внутренней системе, принятой в ФЛГР.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.