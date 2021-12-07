«Как так можно?» Александр Легков ответил подписчику на слова об Александре Большунове

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отреагировал на слова одного из подписчиков о лидере мужской сборной России Александре Большунове. Один из подписчиков написал Легкову, что Большунов «сдулся», больше никогда не наденет жёлтую майку лидера и является «отработанным материалом».

«Как так можно?» — ответил Легков в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» александра легкова

После двух этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов занимает второе место, уступая лишь норвежцу Йоханнесу Клебо. Отставание Большунова от Клебо составляет 36 очков. На третьей строчке располагается другой норвежец Эрик Вальнес, отстающий от Александра на 60 очков.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.



