Вероника Степанова: получаю много сообщений в духе «замочите, порвите всех норвежек!»

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала совместные фотографии с норвежкой Хелене Марие Фоссесхолм, обратившись к подписчикам.
Ранее на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) Степанова на финише эстафеты обошла в числе прочих Фоссесхолм и добыла для России первую победы на КМ с 2004 года.
«Я получаю много сообщений в духе «замочите, порвите всех норвежек (шведок, немок – вообще всех)!» Немало и таких, кто считает, что мой микроблог в «Инстаграме» — подходящая платформа, чтобы соперниц из других стран полить грязью.
Такие сообщения удаляются сразу, авторы блокируются. Никого «рвать», «мочить» и так далее я не собиралась и не собираюсь. Рассчитываю и готовлюсь побеждать соперниц в честной борьбе на лыжне – оставаясь друзьями с ними вне лыжни.
Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.
Сегодня у нас было что обсудить c Хелене на лыжне — готовим новые спортивные шоу для вас, дорогие зрители-читатели! Оставайтесь с нами, не переключайте канал», — написала Степанова в своём «инстаграме».
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