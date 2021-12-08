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Дмитрий Губерниев — о посте Вероники Степановой: порвите старые журналы, мочите капусту

Дмитрий Губерниев — о посте Вероники Степановой: порвите старые журналы, мочите капусту
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российской лыжницы Вероники Степановой о призывах болельщиков «порвать соперниц».

Спортсменка в своём «инстаграме» рассказала: «Я получаю много сообщений в духе «замочите, порвите всех норвежек (шведок, немок – вообще всех)!» Немало и таких, кто считает, что мой микроблог в «Инстаграме» — подходящая платформа, чтобы соперниц из других стран полить грязью. Такие сообщения удаляются сразу, авторы блокируются. Никого «рвать», «мочить» и так далее я не собиралась и не собираюсь. Рассчитываю и готовлюсь побеждать соперниц в честной борьбе на лыжне – оставаясь друзьями с ними вне лыжни».

Губерниев в комментарии написал: «Порвите старые журналы, мочите капусту». Степанова ответила: «Да, да. Мне особенно нравится «накажи их».

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