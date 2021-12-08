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Марит Бьорген прокомментировала конфликт Йоханнеса Клебо со спонсором федерации

Марит Бьорген прокомментировала конфликт Йоханнеса Клебо со спонсором федерации
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Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген поделилась мнением о конфликте трёхкратного олимпийского чемпиона, норвежца Йоханнеса Клебо со спонсором федерации. Клебо мог пропустить домашний для себя этап Кубка мира в Лиллехаммере из-за отказа нанести на свой комбинезон эмблему стримингового сервиса Viaplay, однако сторонам всё же удалось прийти к соглашению.

«Я не знаю, как обстоят дела. Но проще всего не выносить такие вещи на публику. Такие вопросы надо решать внутри.

Клебо должен понимать, что в подобных случаях теряешь деньги и энергию. Он должен быть твёрдо уверен в своём мнении», — приводит слова Бьорген NRK.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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