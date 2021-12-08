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5-кратный чемпион ОИ заступился за Йоханнеса Клебо в его конфликте со спонсором федерации

5-кратный чемпион ОИ заступился за Йоханнеса Клебо в его конфликте со спонсором федерации
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Томас Альсгор поделился мнением о конфликте трёхкратного чемпиона ОИ, норвежца Йоханнеса Клебо со спонсором федерации. Клебо мог пропустить домашний для себя этап Кубка мира в Лиллехаммере из-за отказа нанести на свой комбинезон эмблему стримингового сервиса Viaplay, однако сторонам всё же удалось прийти к соглашению.

Альсгор поддержал Клебо, указав федерации на отсутствие экспертов по управлению конфликтами.

«У ассоциации есть эксперты по созданию конфликтов, а не по управлению конфликтами. Печально, что они всё время возникают. Управление никуда не годится.

Что делать? Решать проблемы. Обсуждать их вместе. Хуже от этого не станет», — приводит слова Альсгора NRK.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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