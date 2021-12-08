В FIS отреагировали на пост Вероники Степановой о нежелании «рвать» и «мочить» конкуренток

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) отреагировали на пост российской лыжницы Вероники Степановой о призывах болельщиков «порвать соперниц».

Спортсменка в своём «инстаграме» рассказала: «Я получаю много сообщений в духе «замочите, порвите всех норвежек (шведок, немок – вообще всех)!» Немало и таких, кто считает, что мой микроблог в «Инстаграме» — подходящая платформа, чтобы полить грязью соперниц из других стран. Такие сообщения удаляются сразу, авторы блокируются. Никого «рвать», «мочить» и так далее я не собиралась и не собираюсь. Рассчитываю и готовлюсь побеждать соперниц в честной борьбе на лыжне – оставаясь друзьями с ними вне лыжни».

«Истинный спортивный дух! Спасибо. Хорошая работа», — отмечается в сообщении пресс-службы Кубка мира по лыжным гонкам, оставленном в комментариях к соответствующему посту.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.