Брат Нортуга выступит на этапе КМ в Давосе вместо норвежца, ставшего вторым в спринте

23-летний норвежский лыжник Томас Хёлланд Ларсен не выступит на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) по состоянию здоровья. Его заменит Эвен Нортуг, родной брат двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга.

«К сожалению, Ларсен простудился и не поедет на этап Кубка мира в Давос», — говорится в заявлении Норвежской лыжной ассоциации.

Отметим, что на прошедшем этапе КМ в Лиллехаммере (Норвегия) Ларсен выступал вне основной сборной, а по расширенной домашней квоте, представляя свой спортивный клуб. Томас стал вторым, после Йоханнеса Клебо, в спринтерской гонке свободным стилем. Нортуг-младший в той гонке не смог выйти в финал, став пятым в полуфинальном забеге.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.