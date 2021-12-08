Брат Нортуга выступит на этапе КМ в Давосе вместо норвежца, ставшего вторым в спринте
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23-летний норвежский лыжник Томас Хёлланд Ларсен не выступит на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) по состоянию здоровья. Его заменит Эвен Нортуг, родной брат двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга.
«К сожалению, Ларсен простудился и не поедет на этап Кубка мира в Давос», — говорится в заявлении Норвежской лыжной ассоциации.
Отметим, что на прошедшем этапе КМ в Лиллехаммере (Норвегия) Ларсен выступал вне основной сборной, а по расширенной домашней квоте, представляя свой спортивный клуб. Томас стал вторым, после Йоханнеса Клебо, в спринтерской гонке свободным стилем. Нортуг-младший в той гонке не смог выйти в финал, став пятым в полуфинальном забеге.
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