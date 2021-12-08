Норвежский горнолыжник Янсруд пропустит Олимпиаду-2022 в Пекине из-за травмы

Олимпийский чемпион 2014 года в супергиганте норвежский горнолыжник Кьетиль Янсруд пропустит Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) из-за травмы.

«Сезон для меня закончен, но у меня есть мотивация для возвращения», — приводит слова Янсруда NRK.

Ранее Янсруд повредил крестообразную связку колена и внутренние боковые связки при падении на этапе Кубка мира в Бивер-Крик (США). Норвежец зацепился за страховочную сетку и упал. Медицинские исследования, проведённые в Норвегии, выявили серьёзную травму.

«Кьетиль выбыл из строя на срок от шести до девяти месяцев, о точной степени травмы станет известно после операции», – сказал врач норвежской команды Марк Штраусс.

Отметим, что перед стартом сезона 36-летний норвежец заявлял, что есть большая вероятность его ухода из спорта после этого сезона.