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Чемпионке мира Йонне Сундлинг сняли гипс

Чемпионке мира Йонне Сундлинг сняли гипс
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг добилась прогресса в реабилитации после травмы, полученной при падении во время открытия сезона в Елливаре.

В середине ноября чемпионка мира в спринте Сундлинг повредила левую руку. Сегодня, 8 декабря, ей разрешили снять гипс, что она и сделала.

«По согласованию с медицинской бригадой и тренерами национальной сборной теперь планируется тренировка с постепенной нагрузкой на большой палец в сочетании с тренировкой движений», — цитирует пресс-релиз лыжной ассоциации Швеции SVT.

До Олимпийских игр в Пекине осталось два месяца, но врачи пока ещё не могут ничего сказать о том, когда Сундлинг снова сможет участвовать в соревнованиях.

Напомним, в сборной Швеции также травмирована Линн Сван, которая на днях перенесла новую операцию на плече.

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