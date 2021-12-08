Эмиль Иверсен может пропустить «Тур де Ски»

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен признался, что пока не принял решения по своему участию в многодневке «Тур де Ски». Ранее стало известно, что Иверсен не выступит на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
«Мне нужно почувствовать, стоит там бежать или нет. Выступать на «Тур де Ски» очень классно, но на первом месте Олимпиада. Я сделал несколько неплохих заявок на поездку туда, и не думаю, что стоит исходить из того, в какой форме я был на тяжёлой коньковой «пятнашке» в Лиллехаммере. Я провёл три хорошие классические гонки, поэтому не стану впадать в депрессию», — приводит слова Иверсена Adressa.
«Тур де Ски» продлится с 28 декабря по 4 января. Действующими победителями соревнований являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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