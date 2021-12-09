Как российские лыжники выступят на этапе Кубка мира в Давосе?
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C 11 по 12 декабря в Давосе (Швейцария) пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В программе соревнований – спринтерские гонки и коньковые «разделки» на 10 и 15 км у женщин и мужчин соответственно.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как российские лыжники выступят на этапе Кубка мира в Давосе?».
На прошедшем этапе КМ в Лиллехаммере (Норвегия) российские лыжники завоевали серебро в эстафете, а лыжницы – впервые с 2004 года взяли эстафетное золото.
По итогам двух прошедших этапов КМ в общем зачёте у женщин уверенно лидирует шведа Фрида Карлссон (340 баллов), лучшая из россиянок Наталья Непряева – 6-я. У мужчин лидерство захватил норвежец Йоханнес Клебо (281), вторым идёт россиянин Александр Большунов (245).
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