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Вероника Степанова: погода в Давосе сегодня = привычная погода на Камчатке

Вероника Степанова: погода в Давосе сегодня = привычная погода на Камчатке
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Российская лыжница Вероника Степанова оценила погодные условия в Давосе (Швейцария), где 11 декабря стартует третий этап Кубка мира.

«Погода в Давосе сегодня = привычная погода на Камчатке», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Вероники Степановой

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание соревнований
11 декабря
14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.
16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины.

12 декабря
13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины.
16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.

Степанова в составе сборной России стала победительницей эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. В общем зачёте она занимает 30-е место.

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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