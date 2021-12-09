Вероника Степанова: погода в Давосе сегодня = привычная погода на Камчатке

Российская лыжница Вероника Степанова оценила погодные условия в Давосе (Швейцария), где 11 декабря стартует третий этап Кубка мира.

«Погода в Давосе сегодня = привычная погода на Камчатке», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Вероники Степановой

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание соревнований

11 декабря

14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.

16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины.



12 декабря

13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины.

16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.

Степанова в составе сборной России стала победительницей эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. В общем зачёте она занимает 30-е место.