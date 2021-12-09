Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Петтер Нортуг: хочу, чтобы Елена Вяльбе и русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией

Петтер Нортуг: хочу, чтобы Елена Вяльбе и русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг рассказал об отношении к россиянке Веронике Степановой.

«Степанова со многим не соглашается. Это греет мою душу. Я хочу видеть войну между лыжницами. Я хочу, чтобы Елена Вяльбе и русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией. Хочу, чтобы была настоящая драма в преддверии Олимпийских игр», — приводит слова Нортуга Dagbladet.

Степанова в составе сборной России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Вероника на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
Новость по теме
Норвежская лыжница Фоссесхолм обратилась к Степановой после победы России в эстафете
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021