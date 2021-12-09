Петтер Нортуг: хочу, чтобы Елена Вяльбе и русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг рассказал об отношении к россиянке Веронике Степановой.
«Степанова со многим не соглашается. Это греет мою душу. Я хочу видеть войну между лыжницами. Я хочу, чтобы Елена Вяльбе и русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией. Хочу, чтобы была настоящая драма в преддверии Олимпийских игр», — приводит слова Нортуга Dagbladet.
Степанова в составе сборной России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Вероника на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место.
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