Вероника Степанова отреагировала на слова Петтера Нортуга о ней

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона норвежца Петтера Нортуга о ней. 13-кратный чемпион мира признался, что симпатизирует россиянке, так как она со многим не соглашается. По словам Нортуга, такой подход Степановой «греет его душу».

«Если его слова «со многим не соглашается» означают, что я честно выражаю свою точку зрения, то могу обещать, что буду так делать и дальше.

Нортуг — мой герой. Он яркий пример того, как нужно общаться со СМИ и публикой. Я не хочу подражать его действиям, но его «инстаграм» меня вдохновляет», — приводит слова Степановой Dagbladet.

Степанова в составе сборной России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).