Вероника Степанова рассказала о словах тренера перед победной эстафетой в Лиллехаммере

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась впечатлениями от победы в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Я редко нервничаю. Всё прошло по плану. Я была готова ко всему как физически, так и психологически. Перед стартом тренер Егор Сорин сказал, что я должна думать о российском гимне и флаге в качестве мотивации. Я выложилась по полной ради своей страны», — приводит слова Степановой Dagbladet.

Вероника на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место. Степанова в общем зачёте Кубка мира занимает 30-е место.