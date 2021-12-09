Вероника Степанова показала фото с «новой звездой Давоса и всего лыжного цирка-шапито»

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка изображена с 19-летней лыжницей Евгенией Крупицкой, которую в преддверии третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) впервые вызвали в национальную команду.
«По многочисленным просьбам: фото с новой звездой Давоса и всего мирового лыжного цирка-шапито», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вероники Степановой.
Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание трансляций
11 декабря
14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.
16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины (Eurosport 2).
12 декабря
13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины (Eurosport 2).
16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.
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