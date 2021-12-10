«Пока без солнца, зато с улыбкой». Юлия Ступак показала фото из Давоса
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Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», опубликовала пост в преддверии старта этапа в Давосе (Швейцария).
«Хотела написать «Давос и солнце, день чудесный». Но пока без солнца, зато с улыбкой», — написала Ступак.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак
Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание соревнований
11 декабря
14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.
16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины.
12 декабря
13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины.
16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.
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