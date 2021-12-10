Норвежский журналист: злая Йохауг — хорошая новость

Норвежский журналист Эрлен Несье нашёл позитив в том, что лидер женской национальной команды Терезе Йохауг проиграла шведке Фриде Карлссон в гонке коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехамммере.
«Злая Йохауг — хорошая новость», — так озаглавлен материал журналиста на сайте Aftenposten.
«Мы призывали к этому много лет. И теперь, кажется, мы наконец получили это: более высокое напряжение в женских лыжных гонках.
Мы, норвежцы, болели за победы своих на чемпионате мира и за медальный рывок в чемпионате. Иностранцы жаловались на тотальное доминирование Норвегии и предсказывали крах этого вида спорта. Давайте будем честными: возможно, это было слишком хорошо», — отмечается в статье.
В общем зачёте Кубка мира Йохауг также располагается на втором месте, уступая Карлссон 65 очков.
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