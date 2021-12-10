Сборная России объявила состав на спринты и «разделки» на этап Кубка мира в Давосе

Сборная России по лыжным гонкам назвала состав на мужские и женские спринт и индивидуальную гонку коньковым ходом на этапе Кубка мира в Давосе. Гонки пройдут 11 и 12 декабря.

Составы сборной России на спринты

Мужчины

1. Большунов Александр

2. Терентьев Александр

3. Ретивых Глеб

4. Якимушкин Иван

5. Филимонов Денис

6. Мальцев Артём

7. Устюгов Сергей

8. Ларьков Андрей

Женщины

1. Непряева Наталья

2. Сорина Татьяна

3. Ступак Юлия

4. Мацокина Христина

5. Фалеева Анастасия

6. Степанова Вероника

7. Васильева Лилия

Составы сборной России на индивидуальные гонки

Мужчины

1. Большунов Александр

2. Червоткин Алексей

3. Устюгов Сергей

4. Якимушкин Иван

5. Мальцев Артём

6. Спицов Денис

7. Мельниченко Андрей

8. Ларьков Андрей

Женщины

1. Непряева Наталья

2. Сорина Татьяна

3. Ступак Юлия

4. Крупицкая Евгения

5. Рыгалина Анастасия

6. Степанова Вероника

7. Васильева Лилия

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.