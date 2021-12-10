Вероника Степанова: тёмный хвост на ветру, говорите?

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». В настоящее время спортсменка находится в Давосе (Швейцария), где в эти выходные пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.

«Тёмный хвост на ветру, говорите?» — написала она, прикрепив текст к фото с тренировки.

Фото: https://www.instagram.com/stepanova_nika01/

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание трансляций

11 декабря

14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.

16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины (Eurosport 2).

12 декабря

13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины (Eurosport 2).

16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.