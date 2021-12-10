Лыжный акробат Максим Буров одержал третью победу подряд на этапах Кубка мира

Российский лыжный акробат Максим Буров одержал третью победу подряд на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Руке (Финляндия). В суперфинале спортсмен набрал за прыжок 133,48 балла.
Вторым стал представитель Китая Цзя Цзунян (129,21), третье место занял его соотечественник Ци Гуанпу (123,98). В шаге от пьедестала остановился россиянин Илья Буров, ставший четвёртым (112,67). Станислав Никитин занял 12-е место (76,11).
В женской части соревнований россиянка Есения Пантюхова заняла 7-е место (72,76), Любовь Никитина – 8-е (71,82). Выиграла соревнования украинка Анастасия Новосад (98,70), второе место заняла китаянка Сюй Ментао (91,83), третье – ещё одна представительница Украины Ольга Полюк (79,75).
Напомним, Максим Буров — трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
Фристайл. Этап Кубка мира. Рука, Финляндия
Мужчины. Акробатика
1. Максим Буров (Россия) – 133,48.
2. Цзя Цзунян (Китай) – 129,21.
3. Ци Гуанпу (Китай) – 123,98.
4. Илья Буров (Россия) – 112,67…
12. Станислав Никитин (Россия) – 76,11.
Женщины. Акробатика
1. Анастасия Новосад (Украина) – 98,70.
2. Сюй Ментао (Китай) – 91,83.
3. Ольга Полюк (Украина) – 79,75…
7. Есения Пантюхова (Россия) – 72,76.
8. Любовь Никитина (Россия) – 71,82.
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