Лыжный акробат Максим Буров одержал третью победу подряд на этапах Кубка мира

Российский лыжный акробат Максим Буров одержал третью победу подряд на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Руке (Финляндия). В суперфинале спортсмен набрал за прыжок 133,48 балла.



Вторым стал представитель Китая Цзя Цзунян (129,21), третье место занял его соотечественник Ци Гуанпу (123,98). В шаге от пьедестала остановился россиянин Илья Буров, ставший четвёртым (112,67). Станислав Никитин занял 12-е место (76,11).



В женской части соревнований россиянка Есения Пантюхова заняла 7-е место (72,76), Любовь Никитина – 8-е (71,82). Выиграла соревнования украинка Анастасия Новосад (98,70), второе место заняла китаянка Сюй Ментао (91,83), третье – ещё одна представительница Украины Ольга Полюк (79,75).

Напомним, Максим Буров — трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.



Фристайл. Этап Кубка мира. Рука, Финляндия

Мужчины. Акробатика

1. Максим Буров (Россия) – 133,48.

2. Цзя Цзунян (Китай) – 129,21.

3. Ци Гуанпу (Китай) – 123,98.

4. Илья Буров (Россия) – 112,67…

12. Станислав Никитин (Россия) – 76,11.



Женщины. Акробатика

1. Анастасия Новосад (Украина) – 98,70.

2. Сюй Ментао (Китай) – 91,83.

3. Ольга Полюк (Украина) – 79,75…

7. Есения Пантюхова (Россия) – 72,76.

8. Любовь Никитина (Россия) – 71,82.