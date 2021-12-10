Стартовый порядок российских лыжников на квалификацию спринта Кубка мира в Давосе
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Определён стартовый порядок российских лыжников в квалификации спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария).
Мужская сборная России:
9. Иван Якимушкин
12. Андрей Ларьков
15. Сергей Устюгов
23. Александр Терентьев
26. Денис Филимонов
33. Глеб Ретивых
54. Артём Мальцев
59. Александр Большунов
Квалификация мужского спринта начнётся завтра, 11 декабря, в 13:45 мск. Четвертьфиналы стартуют в 16:15 мск.
В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.
У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.
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