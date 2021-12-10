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Стартовый порядок российских лыжниц на квалификацию спринта Кубка мира в Давосе

Стартовый порядок российских лыжниц на квалификацию спринта Кубка мира в Давосе
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Определён стартовый порядок российских лыжниц в квалификации спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария).

Женская сборная России:
1. Анастасия Фалеева
2. Вероника Степанова
16. Лилия Васильева
17. Татьяна Сорина
43. Юлия Ступак
53. Наталья Непряева
56. Христина Мацокина

Квалификация женского спринта начнётся завтра, 11 декабря, в 13:45 мск. Четвертьфиналы стартуют в 16:15 мск.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.

У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.

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Стартовый порядок российских лыжников на квалификацию спринта Кубка мира в Давосе
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