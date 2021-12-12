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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 3-й этап, Давос, женщины, зачёт дистанционных гонок

Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Терезе Йохауг вышла в лидеры
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг вышла в лидеры дистанционного зачёта Кубка мира после третьего этапа в Давосе (Швейцария).

Йохауг выиграла коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, второй стала американка Джессика Дигинс, тройку призёров замкнула шведка Фрида Карлссон. Лучший результат среди россиянок показала 20-летняя Вероника Степанова, она заняла 10-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 360.
3. Рози Бреннен (США) – 207.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 175.
5. Эбба Андерссон (США) — 156.
6. Катарина Хенниг (Германия) – 154.
7. Джессика Диггинс (США) – 142.
8. Наталья Непряева (Россия) – 122.
9. Кертту Нисканен (Финляндия) — 114.
10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 110.
11. Татьяна Сорина (Россия) — 109…
15. Вероника Степанова (Россия) — 65…
16. Юлия Ступак (Россия) – 63…
26. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35…
32. Лилия Васильева (Россия) – 27…
38. Мария Истомина (Россия) – 15.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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