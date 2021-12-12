Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Терезе Йохауг вышла в лидеры

Норвежская лыжница Терезе Йохауг вышла в лидеры дистанционного зачёта Кубка мира после третьего этапа в Давосе (Швейцария).

Йохауг выиграла коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, второй стала американка Джессика Дигинс, тройку призёров замкнула шведка Фрида Карлссон. Лучший результат среди россиянок показала 20-летняя Вероника Степанова, она заняла 10-е место.



Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 360.

3. Рози Бреннен (США) – 207.

4. Хейди Венг (Норвегия) — 175.

5. Эбба Андерссон (США) — 156.

6. Катарина Хенниг (Германия) – 154.

7. Джессика Диггинс (США) – 142.

8. Наталья Непряева (Россия) – 122.

9. Кертту Нисканен (Финляндия) — 114.

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 110.

11. Татьяна Сорина (Россия) — 109…

15. Вероника Степанова (Россия) — 65…

16. Юлия Ступак (Россия) – 63…

26. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35…

32. Лилия Васильева (Россия) – 27…

38. Мария Истомина (Россия) – 15.