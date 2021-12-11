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Степанова поделилась мнением о конфликте Клебо со спонсором норвежской федерации

Степанова поделилась мнением о конфликте Клебо со спонсором норвежской федерации
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Российская лыжница Вероника Степанова поделилась мнением о конфликте Йоханнеса Клебо со спонсором норвежской федерации лыжного спорта.

«Я думаю, это была странная ситуация, потому что у каждого спортсмена есть контракт со своей федерацией. Мы обязуемся делать то, что сказано в контракте. Я не знаю, почему это произошло с ним.

Что бы было, если бы российский лыжник поступил так же? Это невозможно (смеётся). У меня лично хорошие отношения со всеми», — приводит слова Степановой Nettavisen.

Степанова в составе сборной России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). В эффектной финишной разборке она опередила норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Олссон. Таким образом, женская сборная России выиграла лыжную эстафету на Кубке мира впервые за 11 лет.

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