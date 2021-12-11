Вероника Степанова обратилась к болельщикам перед этапом Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Вероника Степанова, которая помогла женской сборной России выиграть эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, поделилась ожиданиями от предстоящего уик-энда в Давосе.



«В субботу я стартую в спринте, в воскресенье бегу 10 км в Давосе. Я хотела бы поблагодарить всех желающих мне хороших дальнейших стартов — и, одновременно, попросить умерить ожидания.

Я удачно выступила на прошлом этапе Кубка мира — тренерский план сработал, ребята-смазчики отлично лыжи мне подготовили, ну а про «выигрыш в генетической лотерее» спасибо маме с папой, я уже писала не раз.

Но чтобы побеждать постоянно в лыжах, нужна наработанная база и тактический опыт. Обещаю, что и то, и другое у меня появится — но не сразу, впереди много работы», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».